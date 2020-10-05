COVID-19: Париж - в наивысшей зоне риска заражения

Во Франции свыше 12 с половиной тысяч новых заражений, свыше тысячи трехсот человек находятся в реанимации.

Париж и пригороды переведены в режим максимальной тревоги, это означает, что повседневная жизнь будет еще больше ограничена. В числе мер, которые предпримут местные власти и префектура, значится закрытие баров. Ресторанам и кафе, как предполагается, работать разрешат, при этом правила санитарная безопасности ужесточат .

В Москве с сегодняшнего дня для школьников начинаются двухнедельные каникулы, источники "Интерфакса" предполагают, что после их окончания учащиеся продолжат обучение, но уже дистанционно.

За 24 часа в России выявили почти 10 с половиной тысяч заболевших COVID-19, это рекордный суточный показатель за последние пять месяцев.

В Германии темпы прироста новых заразившихся не столь высоки, ограничений меньше, чем в соседних странах, но при этом ношение маски во многих федеральных землях остается обязательным. Не все немцы, известные своей дисциплинированностью, с этим правилом согласны.

- Они на всех хотят нацепить эти маски, на детей в школах, это особенно ярко проявляется. Ужасно это все.

- В ресторан нельзя пойти, чтобы у тебя не спросили адрес и фамилию, нас заставляют прямо-таки. А если приезжаешь из-за границы, из страны, которая находится в зоне риска, нас обязывают сдавать анализы на вирусоносительство.

Власти административных областей, расположенных на юге Апеннин, видя рост заражений, призывают сограждан к соблюдению всех введенных ограничений, указывая, что в противном случае у них не будет другого выбора, кроме как ввести локальные карантины.