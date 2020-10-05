COVID-19: что делать со стариками?

В центральной части Италии ситуация с пандемией в весенние месяцы складывалась лучше, чем в Ломбардии, сильнее всего пострадавшей от COVID-19. И здесь же наблюдалась не слишком высокая смертность среди тех, кто постоянно проживает в домах престарелых.

Дирекция "Villa Vittorio" практически сразу же ввела ограничения на визиты, а тем, кто в интернат входил, измерялась в обязательном порядке температура, пульс, они были должны носить перчатки и медицинские бахилы. И поэтому, как объясняет руководитель этого учреждения Пьетро Марко Ди Пало, удалось избежать развития событий по худшему сценарию.

Все эти меры касались всех, включая меня самого, за малейшим отклонением в параметрах самочувствия следовала отправка домой.

Тут постоянно проживает 25 постояльцев, вирус не был обнаружен ни у кого.

Передает журналистка Euronews Джорджия Орланди: "И хотя сейчас в предместье Рима власти разрешили посещать дома престарелых, в этом учреждении совету не последовали, сохранив прежние ограничения, тем более, что число заражений в Италии растет".

Пьетро Марко Ди Пало, директор "Villa Vittorio", продолжает рассказ: "Мы по-прежнему сохраняем ограничения на визиты. Очень многие проводили отпуск на Сардинии, а там была вспышка инфекции. Так что мы внимательно следим за развитием ситуации, наши действия в итоге оказались оправданными, поскольку в других домах престарелых есть случаи заболевания COVID-19. У нас их нет. Хотя все платят тяжелую цену: очень многие постояльцы не выходили на свежий воздух с марта месяца и не видели своих близких вживую и рядом".

Здесь на помощь пришли нынешние цифровые технологии.Объясняет Мария Стелла Питоччо, дочь постоялицы "Villa Vittorio": "Они проделали большую работу, помогая нам постоянно оставаться на связи. У нас есть чат в WhatsUP, с помощью этого приложения я получала и видео, и сообщения о том, как мама себя чувствует".

Но что чувствуют старики сегодня?

Говорит Джино Мелони: "Я, конечно, расстроен, но что поделаешь. Знаете, на мою долю столько всего выпало, я и воевал, потом был военнопленным. А теперь вот опять война".

Тем не менее, врачи и сотрудники дома престарелых говорят, что посещения нужны, их требуется организовать, чтобы подарить этим людям немножко радости и положительных эмоций.