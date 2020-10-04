ООН делает ставку на безопасное и устойчивое восстановление туризма | Мнение

Зураб Пололикашвили - генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО)

Анхель Гурриа - генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

Под угрозой – миллионы рабочих мест

Туризм – важный двигатель мировой экономики, на который приходится 7% от международной торговли. Каждое десятое рабочее место в мире напрямую или опосредованно генерируется туризмом. Кризис, вызванный пандемией COVID-19, разрушил экономику туристского сектора, что привело к беспрецедентным последствиям для рабочих мест и предприятий. Туризм – один из секторов, наиболее сильно пострадавших в результате принятия мер по сдерживанию заболевания COVID-19, а с учетом существующих в настоящее время ограничений на путешествия и нависающей над нами глобальной рецессии он рискует стать одним из последних по скорости восстановления. Для спасения средств к существованию миллионов людей требуются решительные скоординированные действия.

A tour operator stands under an umbrella with a British and American flag as she waits for customers in the center of Bruges, Belgium, Wednesday, Sept. 2, 2020 Virginia Mayo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

С учетом прогнозируемого для 2020 года спада в международном туризме на 60%-80% и снижения доходов от экспорта на 910 миллиардов – 1,2 триллиона долларов США сегодня под угрозой находится более 100 миллионов рабочих мест, напрямую зависящих от туризма. Помимо оказания такого прямого воздействия, экономика туризма также связана с многими другими секторами, включая строительство, агропищевую промышленность, услуги по сбыту и транспорту – все это усугубляет шоковый эффект. Пандемия COVID-19 выявила макроэкономическую значимость туризма для большинства экономических систем ОЭСР и Группы двадцати. Многие предприятия сектора борются за выживание, и это оказывает несоразмерный эффект на женщин, молодежь, сельские общины, коренные народы и неформальных работников – группы населения, которые чаще всего бывают задействованы в микро- и малом туристском бизнесе. Этот кризис также создает еще бóльшие тяготы для экономических систем с низкими доходами и развивающихся экономических систем и их местных общин, которые непропорциональным образом зависят от туризма и, следовательно, находятся под серьезной угрозой еще большей бедности.

Текущий кризис также выявил недостатки в руководстве и готовности индустрии, а также в способности реагирования. Для восстановления доверия путешественников и предприятий, стимулирования спроса и ускорения восстановления туризма срочно требуются политические действия на национальном и международном уровнях, а также улучшенная координация.

An employee looks out the window of an empty hotel room at the Duc de Bourgogne hotel in Bruges, Belgium, Wednesday, Sept. 2, 2020 Virginia Mayo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Обратить кризис в возможность: работа над более устойчивым, инклюзивным и жизнеспособным туристским сектором

Кризис является возможностью для переосмысления развития туризма. Восстановление должно включать преобразование сектора, преображение турнаправлений и предприятий, перестраивание туристской экосистемы, привнесение инноваций и инвестирование в устойчивый туризм.

По своей сути туризм – это опыт, включающий пробование на вкус местной еды, знакомство с местными пейзажами и достопримечательностями исторического значения. Но основную роль в нем играют люди – будь то местные гиды, гостиничные операторы или лица, предоставляющие другие услуги, которые делают ваше путешествие особенным или помогают вам вести бизнес и выходить на международные рынки. Наши ответные меры как таковые должны быть ориентированы, в первую очередь, на людей и выполнять обещание о том, чтобы никого не оставить позади. Кризис должен стать возможностью для обеспечения более справедливого распределения выгод от туризма и продвижения вперед на пути к углеродно-нейтральной и более жизнеспособной туристской экономике.

В преддверии встречи министров туризма стран Группы двадцати, которая состоится 7 октября под председательством Саудовской Аравии, мы как лидеры ОЭСР и ЮНВТО призываем к решительным и безотлагательным действиям по трем направлениям, чтобы спасти средства к существованию миллионов людей.

A mural with a tango motif adorns a wall outside a closed tourism gallery at La Boca neighborhood in Buenos Aires, Argentina, Wednesday, Aug. 26, 2020. Natacha Pisarenko/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Во-первых, для перезапуска туризма крайне важны усиленное многостороннее сотрудничество и полноценная поддержка. Сотрудничество и последовательность мер по регулированию путешествий на двустороннем, региональном и международном уровнях – это средство, которое позволит безопасно перезапустить туризм, ускорит восстановление экономики и вселит надежду в миллионы людей. Сюда входят укрепление безопасности для путешественников и работников и обеспечение безопасных трансграничных путешествий, а также формирование более жизнеспособных турнаправлений. Крайне важно усилить глобальное сотрудничество и помощь по смягчению последствий пандемии COVID-19 для путешествий и туризма и поспособствовать ускорению восстановления как экономики, так и общества. Возобновление деятельности туристского сектора потребует скоординированного и комплексного подхода. Именно из-за своего межсекторального характера туризм лег в основу Повестки в области устойчивого развития и входит в пакет социально-экономических мер ООН в ответ на пандемию COVID-19.

Во-вторых, правительства должны более комплексно подходить к вопросу восстановления туризма, привлекая все уровни правительства, частный сектор и гражданское общество к работе над практически ориентированным и выполнимым планом по оживлению туристского сектора. Услуги в области туризма взаимозависимы. Разбросанная и разнообразная природа сектора означает, что он пересекается с различными сферами политики, такими как здравоохранение, транспорт, экология, иностранные дела и экономика. Все страны должны также улучшать свои механизмы координации, чтобы помогать предприятиям, работникам и турнаправлениям, в частности, наиболее уязвимым субъектам, таким как МСП, рассматривая при этом устойчивость как руководящий принцип для восстановления. Для достижения устойчивой и жизнеспособной туристской экономики частный сектор тоже должен быть непосредственно вовлечен в формирование политики. Это поможет преодолеть давние трудности, такие как эффективность использования ресурсов и управление ими, и избежать существующих проблем, включающих избыточный туризм и давление на местную инфраструктуру, окружающую среду и общины. Необходимо направить политику восстановления на ускорение цифровой трансформации и переход в будущем к низкоуглеродной экономике.

Soldiers disinfect the Christ the Redeemer site, currently closed due to the coronavirus pandemic in Rio de Janeiro, Brazil, Thursday, Aug. 13, 2020 Silvia Izquierdo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

В-третьих, нам необходимо перенаправить туризм в сторону ответственного и инклюзивного развития. Туристский сектор может оказывать важное воздействие на экологию и общество – будь то за счет выбросов парниковых газов, последствий для природной и культурной среды или влияния на принимающие сообщества. Исследования показывают, что на выбросы туристского транспорта приходится 8% мировых выбросов парниковых газов. Пандемия выявила возможность для более разнообразного, «медленного», меньшего и аутентичного опыта. Нам необходимо участвовать в коллективных обсуждениях будущего туризма и деликатной взаимосвязи между туризмом и окружающей средой. Мы должны больше инвестировать в технологии, зеленую инфраструктуру и рабочие места с добавленной ценностью. Это приведет нас к более устойчивому, инклюзивному и жизнеспособному туристскому сектору.

Зураб Пололикашвили, Анхель Гурриа