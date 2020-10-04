Трамп обещает скоро выздороветь

Лечение Дональда Трампа продвигается успешно, но говорить что худшее позади, ещё рано. Об этом заявил Шон Конли, лечащий врач президента США, баллотирующегося на второй срок. Здоровье Трампа резко ухудшилось утром в пятницу, когда он испытал резкое снижение уровня кислорода в крови. В новом обращении к согражданам он пообещал скоро выздороветь:

«Когда я приехал сюда, чувствовал себя не очень хорошо. Сейчас – гораздо лучше. Мы стараемся изо всех сил вернуть меня в норму. А я должен вернуться, потому что нам всё ещё нужно «делать Америку снова великой». Мы уже сделали для этого невероятно много, но есть ещё дела, которые нужно завершить. И я вернусь и, думаю, уже скоро».

За последние дни сразу несколько членов администрации Дональда Трампа объявили о том, что заразились коронавирусом. Одно из возможных мест заражения, по версии американских СМИ, - церемония выдвижения кандидатуры судьи Эми Кони Барретт в члены Верховного Суда на лужайке Белого Дома. Собравшиеся на ней гости находились в близком контакте и не носили медицинских масок.

Вирусом заразились также некоторые приближенные Трампа, сопровождавшие его в поездках по стране.