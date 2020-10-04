Трампа могут выписать в понедельник

Президент США Дональд Трамп может быть выписан из больницы уже в понедельник, после чего вернется в Белый дом, где продолжит лечение. Об этом заявил в воскресенье представитель команды врачей главы государства Брайан Гарибальди.

Кроме того он сообщил, что Трамп получил вторую дозу экспериментального препарата ремдесивира, при этом побочных эффектов у него нет, функции печени и почек в порядке. В субботу президенту начали давать стероид дексаметазон.

О том, что состояние Дональда Трампа продолжает улучшаться, сообщил также его лечащий врач Шон Конли: "С момента нашего последнего разговора состояние президента Трампа продолжило улучшаться. Как и в случае с любой болезнью, на протяжении всего курса случаются частые взлеты и падения, особенно когда за пациентом так пристально наблюдают 24 часа в сутки. Из-за болезни президент пережил два эпизода кратковременного снижения уровня кислорода в крови".

Тем временем сторонники Дональда Трампа собрались у военно-медицинского центра Уолтера Рида в Вашингтоне, где последние дни находится президент. Многие из них были одеты в майки с изображениями американского лидера и держали национальные флаги, свечи и транспаранты с надписями: "Да благословит Бог Трампа".