Голова Святогора принимает гостей

Дом в виде огромной головы богатыря Святогора принимает гостей. Сказочный 11-метровый арт-объект был построен на болоте в центре южноуральского города Миасса. Раньше на этом месте была свалка. Идея принадлежит местному жителю Рамису Себгатулину. На работу ушло пять лет.

— Я столько иллюстраций пересмотрел. Мне хотелось, чтобы был "русский дух". Как вот есть сказки, и "Русью здесь пахло", как говорится. И детям это интересно, с одной стороны. Это познавательно. Надо воспитывать на сказках.

Посмотреть необычный арт-объект приезжают жители со всего региона и даже из других стран . Их встречает не только Святогор, но и Баба-яга, для которой Себгатулин построил избушку на курьих ножках.

— Удивлена, как здесь все красиво, сказочно, прекрасно, великолепно. Какая-то теплая атмосфера. Ходишь, гуляешь, наслаждаешься природой. местом. Замечательный мужчина, который придумал это. Просто фантастика, — говорит посетительница парка.

Внутри сооружение также оформлено по мотивам сказок Пушкина. А на столе лежит стоит 10-томник его произведений. По словам Себгатулина, таким образом он хотел показать детям, как много успел написать поэт за свою недолгую жизнь.

Создатель сказочного дома уже придумал, какие еще два объекта появятся по соседству с головой Святогора. Но пока Себгатулин держит идею в секрете.