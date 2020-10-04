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мир

Новая Каледония проголосовала против отделения от Франции

 Марика Димитриади
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Новая Каледония проголосовала против отделения от Франции
Авторское право  Mathurin Derel/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Нет независимости! Новая Каледония проголосовала против отделения от Франции. Вариант "нет" выбрали чуть более 53% проголосовавших.

За независимость в основном выступают представители коренного народа канаки. Против – потомки французских колонистов.

Архипелаг получил особый автономный статус в 1998 году. В ведении центрального правительства остаются вопросы внешней политики, обороны, правосудия и валютной эмиссии.

— Избиратели высказали свое мнение, и большинство выразило желание, чтобы Новая Каледония оставалась частью Франции. Как глава государства я с глубоким чувством благодарности приветствую этот знак доверия Республике. Я также принимаю эти результаты со смирением, — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Новая Каледония — архипелаг в южной части Тихого океана с населением в 270 тысяч человек. От метрополии ее отделяют 18 тысяч километров.

Это второй референдум о самоопределении Новой Каледонии за два года. В 2018 против отделения от Франции высказались около 57% избирателей. В соответствии с Нумейским соглашением, следующий плебисцит может пройти через два года.

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