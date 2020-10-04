Новая Каледония проголосовала на референдуме о независимости

В Новой Каледонии закончилось голосование на референдуме о независимости этого тихоокеанского архипелага от Франции. В 1998 г. эта территория, колонизированная Францией в 1853 г., получила специальный автономный статус, который оставляет в ведении центрального правительства только внешнюю политику, оборону, валюту, правоохранительные и судебные органы. Но договор о статусе архипелага предусматривает проведение трёх референдумов с разностью в 2 года о получении Новой Каледонией полного суверенитета.

За независимость выступают коренные жители архипелага – канаки. Они сейчас составляют только четверть населения островов. За сохранение Новой Каледонии в составе Франции выступают потомки французских колонистов, которых на архипелаге насчитывается свыше 40%.

На предыдущем референдуме, проводившемся в 2018 гг., почти 57 % жителей Новой Каледонии высказались против отделения от Франции.

На этот раз на референдум пришли почти 80% новокаледонцев. Результаты подсчета голосов будут объявлены спустя несколько часов после окончания голосования. Ожидается, что итоги нового референдума прокомментирует президент Франции Эммануэль Макрон.