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Кыргызстан

Парламентские выборы в Киргизии

 Вероника Доваль
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Парламентские выборы в Киргизии
Авторское право  Vladimir Voronin/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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В воскресенье в Киргизии парламентские выборы. На 120 мест в новом составе высшего законодательного органа претендуют 16 партий. По мнению большинства местных экспертов, реальные шансы на положительный исход голосования имеют лишь пять-семь из них. В нынешнем парламенте Киргизии представлено шесть политических сил.

Всего зарегистрировано 1912 кандидатов в депутаты. К участию в голосовании были призваны чуть более 3,5 млн избирателей, из которых 32 тысячи находятся за рубежом. В день голосования работали 2 475 избирательных участков, в том числе 45 за пределами республики.

Согласно данным ЦИК, наивысшая активность среди всех округов наблюдалась в городе Ош.

На прошлых парламентских выборах в Киргизии в 2015 году явка составила более 57%. С тех пор количество избирателей увеличилось более чем на четверть.

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