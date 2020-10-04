Парламентские выборы в Киргизии

В воскресенье в Киргизии парламентские выборы. На 120 мест в новом составе высшего законодательного органа претендуют 16 партий. По мнению большинства местных экспертов, реальные шансы на положительный исход голосования имеют лишь пять-семь из них. В нынешнем парламенте Киргизии представлено шесть политических сил.

Всего зарегистрировано 1912 кандидатов в депутаты. К участию в голосовании были призваны чуть более 3,5 млн избирателей, из которых 32 тысячи находятся за рубежом. В день голосования работали 2 475 избирательных участков, в том числе 45 за пределами республики.

Согласно данным ЦИК, наивысшая активность среди всех округов наблюдалась в городе Ош.

На прошлых парламентских выборах в Киргизии в 2015 году явка составила более 57%. С тех пор количество избирателей увеличилось более чем на четверть.