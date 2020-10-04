Японский дизайнер Кендзо Такада, основатель модного дома Kenzo, умер от коронавируса

Во Франции на 82 году жизни скончался японский дизайнер Кендзо Такада - основатель бренда Kenzo. По словам его представителей, он умер в одной из парижских больниц от осложнений, вызванных коронавирусом.

Модельер родился в 1939 году в Японии. В 1965-м переехал в Париж. Свою первую коллекцию женской одежды Такада представил в 1970 году. Она вызвала большой интерес у искушенных парижанок, а стиль одежды и ощущение гармонии их просто очаровали. Постепенно карьера в мире моды у Кендзо Такады пошла в гору. Его стали называть "самым европейским из всех японских модельеров".

С 1983 года он стал также заниматься дизайном мужской одежды. В 1988-м начал выпуск парфюмерии под брендом Kenzo. В 1999 году глава модного дома официально объявил об уходе из компании.