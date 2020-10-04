Наводнения во Франции и Италии: потоками воды смывало целые дома

По меньшей мере четыре человека стали жертвами наводнений на юге Франции и на севере Италии. Спасатели ищут десятки пропавших без вести. В поисковой операции задействованы военные и пожарные, французские власти отправили на помощь четыре вертолета.

Власти итальянских регионов Пьемонт и Лигурия просят правительство ввести режим чрезвычайного положения

— Мне уже четыре раза приходилось ремонтировать магазин из-за наводнений. Вы видите то, что осталось от последнего ремонта. Я купила этот прилавок всего два года назад, я заплатила за него 7000 евро. Придется его выбросить. Как видите, я все потеряла.

Шторм "Алекс" обрушился на Францию и Италию в пятницу. Потоками воды смывало мосты и дома, сейчас спасатели пытаются оказать помощь пострадавшим, многие из которых лишились практически всего имущества.

— Это очень тяжело. Я думала, что умру, что всё кончено. Если отель не выдержит, нам конец.

— Я вышла в том, что на мне было, — в этой сорочке. Это все, что у меня осталось. То, что на мне надето, — не мое. Машины у меня больше нет. У нас ничего нет, как и у половины деревни.

На Лазурном берегу всего за полдня выпала почти среднегодовая норма осадков – 500 миллиметров. По словам премьер-министра Франции Жана Кастекса, таких дождей в стране не было никогда, по крайней мере, с тех пор, как начали вести метеонаблюдения.