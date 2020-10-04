Нагорный Карабах: идут тяжёлые бои

Тяжёлые бои идут на большей части фронта в Нагорном Карабахе.

Азербайджан объявил, что он отвоевал село Мадагиз, и это позволяет ему контролировать дорогу, связывающую регион с Арменией.

Today #Azerbaijan’s Army has liberated Talish village of Terter district, Mehdili, Chaxirli, Ashagi Maralyan, Sheybey and Guyjag of Jabrayil district, and Ashagi Abdurrahmanli of Fizuli district. #Karabakh is #Azerbaijan! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 3, 2020

О "значительном продвижении азербайджанских войск" заявил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в очередной раз подтвердив свою полную поддержку "братскому народу".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает на выводе армянских войск с "оккупированных территорий". В субботу он направил благодарственное письмо Эрдогану.

О военных потерях власти Баку не сообщают; по данным Генпрокуратуры, с начала боевых действий в зоне конфликта погибли 22 мирных жителя, ранены 74.

Власти Степанакерта и Еревана факт значительного продвижения азербайджанских войск отрицают. По словам президента непризнанной республики Араика Арутюняна, который сам отправился на передовую, "Армия обороны в субботу улучшила свои позиции и подготовила почву для дальнейшего продвижения". Арутюнян также заявил, что мирное население Нагорного Карабаха ещё более интенсивно обстреливается с азербайджанской стороны, использующей системы "Полонез" и "Смерч".

.#Azerbaijan’i terrorist army targets civilians in #Stepanakert, using Polonez & Smerch MLRS. From now on mil objects in large cities of Azerbaijan are the target of the Defense Army of #Artsakh. Calling on Azerbaijani population to leave these cities to avoid inevitable loss. — Arayik Harutyunyan | Artsakh President (@Pres_Artsakh) October 4, 2020

Минобороны Армении сообщило о гибели в зоне конфликта более 240 военнослужащих и добровольцев, назвав их поимённо.