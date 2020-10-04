Нагорный Карабах: когда говорят пушки

В Нагорном Карабахе не смолкают взрывы. Турция и Азербайджан обвинили Армению в ракетном обстреле Гянджи (второго после Баку азербайджанского города), отмечая, что он находится за пределами боевых действий, и что от ударов страдает мирное население. Погиб один человек, более тридцати ранены. Сообщается также о двух погибших в результате артиллерийского обстрела с армянской стороны города Бейлаган.

Армянское министерство обороны заявило, что с территории страны в направлении Азербайджана огня не ведётся. Ответственность за него взяли власти Нагорного Карабаха, обвинив азербайджанских военных в продолжающемся уже который день интенсивном обстреле гражданских объектов и жилых домов в столице непризнанной республики системами "Полонез" и "Смерч", от которых гибнут люди. Город лишён электричества, жители перебрались в подвалы и убежища.

Ранее лидер самопровозлашённого Нагорного Карабаха заявил, что "Армия обороны будет в ответ наносить удары по ключевым военным объектам в тылу Азербайджана". Один из них разрушил аэродром Гянджи, откуда вылетала азербайджанская боевая авиация.

По данным базирующегося в Великобритании Центра мониторинга за ситуацией в Сирии, Турция отправила в Карабах 1200 сирийских боевиков-наёмников, которые сражаются с азербайджанскими войсками. По меньше мере 70 из них убиты.

В Ереване идёт сбор лекарств и предметов первой необходимости для отправки на фронт. Жители армянской столицы собрались в церквях на воскресную службу, чтобы помолиться за сражающихся в Карабахе и зажечь свечи во имя мира.