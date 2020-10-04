Шторм "Алекс" в Италии и Франции

Тела трёх погибших найдены на севере Италии, около десяти - на юго-востоке Франции, но точное число жертв обрушившегося на регион шторма "Алекс" пока неизвестно. Десятки людей числятся пропавими без вести.

Во Франции разрушены и частично снесены потоками горные деревни. В долинах рек Везуби и Ройя - та же картина. Спасатели делают всё возможное, чтобы найти пропавших без вести, восстановить связь с отрезанными от остального мира районами, прийти на помощь пострадавшим.

Жерар Манфреди, житель Рокбильера:

"Я вижу такое впервые. У нас уже происходило что-то подобное в 1993 году, но не так сильно, и такого я не ожидал. У нас четвро погибших в нашем городе, это просто уму не постижимо. Я никак не могу поверить, что такое происходит с нами. Мне кажется, что это кошмарный сон, но он всё продолжается".

По обе стороны границы дороги разрушены или размыты дороги, поиски жертв и пропавших без вести ведётся с воздуха. На итальянской стороне 2500 пожарных работают в Пьемонте, Ломбардии и Лигурии. Один из них погиб во время спасательной операции. Во Франции мобилизованы около 1000 пожарных, которым помогают военнослужащие. В некоторых пострадавших районах выпала за стуки годовая норма осадков. Сёла, которые не удалось эвакуировать, срочно нуждаются в продуктах питания и питьевой воде.