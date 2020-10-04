Египетские археологи нашли 59 саркофагов 600 г. до н.э.

Египетские археологи объявили о новой крупной находке в древнем некрополе Саккара, расположенном в 16 километрах к югу от знаменитых пирамид Гизы. На свет были извлечены 59 саркофагов эпохи XXVI-й династии, правившей Древнем Египтом в VII-VI вв. до н.э. вплоть до персидского завоевания. В сентябре в том же некрополе были обнаружены 29 саркофагов того же периода.

Министр туризма и древностей Египта Халед Анани: «Большинство саркофагов – в прекрасной сохранности. Сохранились цвета, в которые они были окрашены. Эти гробы принадлежат каким-то жрецам и вельможам Позднего периода, приблизительно 600 г. до нашей эры. То есть они оставались закрытыми на протяжении более 2600 лет. Я присутствовал при вскрытии одного из них в гробнице. Мумия выглядит так, как будто её только вчера замумифицировали».

Поверхность деревянных саркофагов расписана рисунками, выполненными охрой и египетской лазурью, а также иероглифическими надписями. Их смогут увидеть все желающие, когда саркофаги пополнят экспозицию Музея Гизы.

Гробница расположена неподалёку от древнего города Мемфиса, который был столицей XXVI-й династии. Археологи уверены, что последняя сделанная здесь находка не будет последней.