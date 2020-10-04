Демонстранты в Минске нейтрализовали водомет

Водомет, который белорусские силовики решили применить в Минске против демонстрантов, работал недолго. Как сообщают местные СМИ, манифестанты нейтрализовали технику, фонтан из которой стал бить вверх и поливать омоновцев, а затем и вовсе отправился в боксы под овации митингующих.

Очередное протестное воскресенье в белорусской столице было снова отмечено многочисленными задержаниями демонстрантов, требующих отставки Александра Лукашенко и проведения честных президентских выборов. Хватательные операции, на революционном жаргоне - "хапун", люди в черном проводили в разных районах Минска - сочувствующие манифестантам водители, по словам очевидцев, активно помогали протестующим.

Нынешняя акция получила название "Марш освобождения политзаключенных" - по оценкам правозащитников, их число увеличилось за время президентской кампании с 3 до 77. По данным агентства "Интерфакс", на манифестацию снова вышли более 100 тысяч человек. На стенах печально известного следственного изолятора на улице Окрестина демонстранты оставили властям послания с требованием освободить политзаключенных.

Изолятор на Окрестина STRINGER/AFP or licensors

Нестихающая протестная активность белорусов, выступающих против фальсификации результатов президентских выборов, вызывает слова поддержки на Западе. Лукашенко заявляет, что протесты против его правления организованы США и Евросоюзом.