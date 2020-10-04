10 лет после самой страшной техногенной катастрофы в современной истории Венгрии

10 лет назад произошла самая страшная техногенная катастрофа в современной истории Венгрии. В результате взрыва на заводе по производству алюминия в районе города Айка рухнула плотина, которая сдерживала резервуар с красным шламом. На улицы вылились более миллиона кубометров токсичных отходов.

— Десять лет назад красный шлам начал выливаться через эту огромную дыру позади меня. Ближайшие дома деревни Колонтар расположены менее чем в километре, — передает корреспондент Euronews Адам Мадьяр.

В результате аварии погибли десять человек, 140 пострадали. Тысячи были эвакуированы.

10 лет назад произошла самая страшная техногенная катастрофа в современной истории Венгрии Lajos Nagy/Hungarian News Agency LTD. MTI

Все дома в деревне Колонтар были снесены. Остался только один как напоминание о трагедии. Он принадлежал жертве аварии. Выжившие жители до сих пор стараются поддерживать друг друга.

— Все думают о случившемся, об этом нельзя забыть. Но сейчас жители снова отстраивают деревню.

— Об этом тяжело говорить. Но нужно смотреть вперед. Мы не можем застрять в прошлом. Нужно двигаться дальше.

Ученые говорят, что власти страны не думают о долгосрочных социальных последствиях аварии и о ее влиянии на здоровье людей, в том числе психологическое.

— Неправда, что борьба с последствиями катастрофы заканчивается тогда, когда удается всё восстановить в материальном плане. Существуют другие менее очевидные факторы, которые также очень важны для человека, и влияние которых жертвы могут ощущать еще очень долгое время, — исследователь в области коммуникаций Габор Сарлос.

В 2016 году суд оправдал бывшего директора и 14 других работников глиноземного завода, которых обвиняли в халатности. Как заявил судья, причиной прорыва дамбы стала нестабильность грунта.