Путин — спаситель или отравитель Навального? | #КУБ

Путин – отравитель или спаситель Навального? "Я утверждаю, что за преступлением стоит Путин, других версий у меня нет", — заявил лидер оппозиции в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

"Навальный – бесстыдник и подлец", – ответил на это спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Его искренне спасали все – от пилотов и врачей до Президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек Вячеслав Володин Спикер Госдумы

По мнению Володина, вся эта ситуация с отравлением была срежиссирована за рубежом, чтобы создать напряжение в России, когда подводились итоги выборов в Беларуси, и чтобы не позволить защитить суверенитет Союзного государства.

Навальный в недоумении. Он не понимает, от чего Путин его спас, если российские власти отрицают версию отравления.

Как и Володин, на связь Навального с иностранными спецслужбами указал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Якобы у Кремля есть информация, что Навальный работает с ЦРУ.

"Такая риторика, которая граничит с оскорблениями, — это известный способ тех, кто хочет себя поставить на один уровень с первым лицом государства и претендовать на некое участие в политической борьбе".

Песков вдобавок заявил, что Кремль отказывается участвовать в какой-либо дальнейшей дискуссии. На что это похоже? "Представьте, что бандит в подворотне разбил вам лицо и отобрал бумажник. Через неделю пришли в себя, опознали его и кричите: "Держи вора!" А бандит такой надувает губки и говорит: "Вы бесстыдник, подлец, я не желаю с вами дискутировать", – пишет оппозиционный политик Илья Яшин.

Какая бурная истерика в Кремле, надо же. Навальный всего лишь сказал в интервью, что считает Путина ответственным за... Publiée par Ilya Yashin sur Jeudi 1 octobre 2020

В ответ на заявление Пескова Навальный потребовал предоставить доказательства его связи с американскими спецслужбами.

"Если у органов государственной власти, от лица которых говорит Песков, есть доказательства той чуши, которую он несет, то это вопрос государственной безопасности России", — написал основатель Фонда борьбы с коррупцией.

Наличие "Новичка" в пробах Навального подтвердили лаборатории в Германии, Франции и Швеции. Позже анализы были отправлены на проверку в Организацию по запрещению химического оружия.

В МИДе России выразили уверенность в том, что ОЗХО найдет в пробах "Новичок", учитывая "не раз продемонстрированную политическую ангажированность и предвзятость руководства техсекретариата организации".

"Вообще не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело?" – задается вопросом МИД. Что подтолкнуло министерство к этой мысли? Слишком отлаженные действия Германии. Почему Берлин так быстро заявил о готовности забрать Навального на лечение? Почему при транспортировке присутствовали представители бундесвера? И почему к ситуации подключилось высшее военно-политическое руководство страны?

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