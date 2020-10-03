Дональд Трамп "готов выписываться"
Президент США Дональд Трамп на данный момент чувствует себя хорошо, его состояние здоровья улучшается и он даже готов покинуть военный госпиталь в Мэриленде. Куда американского лидера госпитализировали с диагнозом COVID-19. Президент подтвердил, что чувствует себя хорошо и поблагодарил весь медицинский персонал медицинского центра Уолтера Рида.
Однако лечащий врач Трампа Шон Конли не стал указывать точных сроков выписки главы государства. По его словам, президент пройдет пятидневный курс приема противовирусного препарата "Ремдесивир".
Несмотря на это, источник агентства "Ассошиэйтед Пресс", знакомый с ситуацией, поведал, что состояние Трампа в последние сутки было очень тревожным, и следующие 48 часов будут критически важными в том, что касается программы медицинского ухода за ним.