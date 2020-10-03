Дональд Трамп "готов выписываться"

Президент США Дональд Трамп на данный момент чувствует себя хорошо, его состояние здоровья улучшается и он даже готов покинуть военный госпиталь в Мэриленде. Куда американского лидера госпитализировали с диагнозом COVID-19. Президент подтвердил, что чувствует себя хорошо и поблагодарил весь медицинский персонал медицинского центра Уолтера Рида.

Однако лечащий врач Трампа Шон Конли не стал указывать точных сроков выписки главы государства. По его словам, президент пройдет пятидневный курс приема противовирусного препарата "Ремдесивир".

Мы проверили его сердечную функцию, функции почек, печени, все они в норме. И президент сегодня утром не нуждается в кислороде, не испытывает затруднений с дыханием и передвижением по медицинскому блоку Белого дома. Он в исключительно хорошем настроении. И на самом деле, когда мы завершали наш медицинский обход сегодня утром, он сказал нам следующее: "Я чувствую, что могу уйти отсюда сегодня". И это был очень обнадеживающий комментарий президента Шон Дули врач Дональда Трампа

Несмотря на это, источник агентства "Ассошиэйтед Пресс", знакомый с ситуацией, поведал, что состояние Трампа в последние сутки было очень тревожным, и следующие 48 часов будут критически важными в том, что касается программы медицинского ухода за ним.