Слушается дело Маттео Сальвини

В сицилийской Катании начинаются досудебные слушания по делу бывшего министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Его обвиняют в незаконном задержании людей и превышении служебных полномочий в 2019 году. Тогда он запретил высадку 130 спасенных мигрантов, находившихся на борту корабля итальянской береговой охраны Gregoretti.

После завершения предварительных слушаний , суд должен решить, есть ли основания для начала полноценного процесса против политика. Сенат (верхняя палата парламента) ранее на голосовании разрешил судебное преследование обладающего депутатской неприкосновенностью Сальвини.

Сам сенатор заявил, что не боится суда и подчеркнул, что действовал исключительно в интересах страны, обеспечивая безопасность ее границ, что входит в полномочия главы МВД.

Отдавать под суд министра, который выполнял то, что обещал, при этом соблюдая закон, — это нечто совершенно странное. Я принимаю всю возможную солидарность и верю, что мои судьи сделают свою работу тихо, спокойно и быстро Маттео Сальвини лидер партии "Лига"

Инцидент с Gregoretti произошел в конце июля 2019 года, накануне правительственного кризиса, спровоцированного партией Лига с Сальвини во главе. В результате тот покинул кабинет, а "Лига" вышла из правящей коалиции с "Движением "5 звезд".