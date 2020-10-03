Новая Каледония выбирает своё будущее

Жители Новой Каледонии архипелага в Тихом океане голосуют по вопросу о независимости от Франции. Архипелаг в Тихом океане был открыт британским мореплавателем Джеймсом Куком в 1774 году, но в итоге стал французской колонией.

Референдум — часть плана по деколонизации 1998 года, известного как Соглашение Нумеа, призванного положить конец кровопролитному конфликту между главным образом выступающим за независимость коренным народом канаками и потомками европейских поселенцев, известных как кальдоши.

С моральной точки зрения — вся пролитая кровь, вся история, для меня это конечная точка приобретения независимости: люди погибли, были конфликты. Поэтому можно сказать, что независимость — это ответ на пролитую кровь Жолли Патрик студент

Это уже второй подобный референдум в Новой Каледонии. Первый прошел в 2018 году. Тогда больше 56 % жителей выступили против независимости от Франции. По Соглашению Нумеа, всего может быть проведено три референдума по вопросу отделения с разницей в два года.

Если вы посмотрите на то, как мы живем на этой территории, и все преимущества, которые мы имеем, было бы совершенно обманчиво менять курс. Тем более, те, кто выступает за независимость, не могут сказать нам, что нас ожидает в будущем. Они говорят: "посмотрим, посмотрим". У них было 30 лет, чтобы все обсудить, но на данный момент у нас ничего нет Карл Леклер предприниматель

Несмотря на то, что опросы общественного мнения в Новой Каледонии перед плебисцитом не проводились, наблюдатели считают, что и в этот раз жители проголосуют против независимости от пятой республики. Все будет зависеть от мнения десятков тысяч избирателей не голосовавших в прошлый раз.