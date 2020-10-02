Вера Йоурова: "В ЕС мы наблюдаем политизацию судебной системы"

_Проблема верховенства права в последние годы оставалась в фокусе внимания властей ЕС, главным образом, из-за Венгрии и Польши. Европейцев беспокоит состояние их демократии. Брюссель признал, что Будапешт и Варшава зашли в тупик в том, что касается соблюдения европейских ценностей. На этом фоне Еврокомиссия решила провести масштабную оценку здоровья демократии в странах-членах, проверить, как обстоят дела с коррупцией и свободой слова в 27 государствах. Свет увидел первый в истории ЕС доклад о верховенстве права. _

Он был подготовлен командой вице-председателя Еврокомиссии по ценностям и прозрачности Веры Йоуровой. Йоурова ответила на вопросы корреспондента Euronews, интервью состоялось 30 сентября в Брюсселе.

Euronews: "Вы только что представили первый в истории доклад ЕС о верховенстве права. Насколько здорова европейская демократия?"

Вера Йоурова: "Это важный момент. Почему мы обнародовали доклад? Он ведь стоит особняком, нам нужно было качественно оценить ситуацию во всех странах-членах. Мы учитываем, к примеру, ситуацию в правовой сфере, оцениваем независимость судебной системы, анализируем баланс полномочий между ветвями власти. Мы также смотрим, что государства-члены делают для борьбы с коррупцией. С недавних пор мы обращаем внимание на ситуацию в СМИ. Средства массовой информации - это не только экономические субъекты. Их роль для защиты свободы слова, демократии огромна!"

Euronews: "К каким выводам вы пришли? Где обнаружили больше болевых точек, связанных со свободой СМИ, системой правосудия и коррупцией?"

Вера Йоурова: "Основные проблемы, если обобщать, лежат в плоскости судебной системы, я имею в виду тенденции к усилению политического давления на судебную систему, на судей, особенно со стороны исполнительной власти, правительства. Нам нужна абсолютная уверенность в том, что в каждой стране у нас - независимые суды, которые принимают решения с опорой на закон, а не на указания, с кем и как следует поступать. У нас есть абсолютно четкий принцип равенства перед законом, его и должны гарантировать судьи. Мы же наблюдаем политизацию судебной системы, а также политическое и экономическое давление на СМИ во многих странах, то есть тенденцию к ухудшению ситуации. В докладе мы опирались на свежие данные, собранные в прошлом году и в нынешнем. Как я сказала, СМИ играют очень важную роль в защите демократии, когда отражают реальную картину происходящего. Профессиональные журналисты, осознающие высокую ответственность, безусловно, должны доносить до граждан объективную информацию.

Мы хотим, чтобы граждане были хорошо информированы, в этом случае они могут делать собственные выводы, что особенно важно на выборах.

Мы увидели, что в некоторых странах есть эффективно функционирующие механизмы борьбы с коррупцией. Но кое-где картина иная И это отражается в настроениях общества! В отдельных государствах граждане, предприниматели признаются, что не верят в способность институтов бороться с коррупцией. Вот на этом, думаю нам тоже нужно сосредоточиться".

Euronews: "Две страны попали под действие 7-й статьи договора о ЕС, это - Венгрия и Польша. По-вашему, они по-прежнему - полноценно функционирующие демократии?"

Вера Йоурова: "Мы смогли хорошо проанализировать выявленные нами проблемы, мы не раз выражали озабоченность в различных документах, касающихся Польши и Венгрии. У нас уже запущен процесс по статье 7 для обеих стран. Я никогда не верила, что эта статья будет реально задействована, но вот это происходит. Важно, чтобы этот процесс продолжался. Когда мы видим конкретные нарушения законодательства ЕС, мы работаем с ними через прописанные для таких случаев процедуры. Наш доклад пополняет уже имеющийся набор механизмов.

Мы не раз слышали от Польши и Венгрии: "На других посмотрите!" И вот мы это сделали.

Очень важно иметь возможность описать ситуацию в странах-членах с опорой на объективные критерии. Мы честно старались быть объективными в оценке. Наш метод при подготовке доклада был очень прозрачным и инклюзивным. И страны-члены с нами сотрудничали".

Euronews: "Вы видите готовность стран сотрудничать, менять то, о чем вы пишете в докладе?"

Вера Йоурова: "Да, мы увидели сигнал к сотрудничеству со стороны стран-участниц. Подготовка доклада оказалось очень сложным процессом. Наши коллеги выставляли оценки трем сотням различных ведомств стран-членов. Так что готовность сотрудничать была продемонстрирована уже на этом этапе. Это позволило создать превентивный инструмент, которым является наш отчет. Мы с такой энергией взялись за работу, так как видим важность активной защиты верховенства права в государствах-членах, и это - в общих интересах.

Наша работа проделана не только для Еврокомиссии. Мы были приятно удивлены уровнем и качеством сотрудничества. Мы подготовили первый доклад такого рода, теперь подобные документы будут появляться раз в год. В 2021 году, со вторым докладом, мы сможем уже говорить о тенденции. Что делать с нашими выводами? Работать! Это открывает дверь для диалога со странами-членами, где выявлены проблемы".

Euronews: "В докладе мы увидели и неожиданные, казалось бы, проблемы. Что вас больше всего беспокоит, кроме Венгрии и Польши?"

Вера Йоурова: "В некоторых странах мы видим немало болевых точек в секторе СМИ, почитайте об этом в нашем докладе, там даны четкие и ясные примеры. В перечне проблем - бездействие властей, например, при расследовании уголовных преступлений, особенно в финансовом секторе. Вот почему мы добиваемся, чтобы в этой сфере также в полной мере соблюдался принцип верховенства права.

Мы, как видите, расширяем набор механизмов реагирования. Говоря о деньгах... Мы сейчас находимся в ситуации, когда готовимся распределять бюджет. Деньги должна пойти на правильные цели.

Я говорю и о средствах на восстановление, которые должны помочь странам-членам выйти из кризиса, вызванного коронавирусом. Мы не можем оставаться в рамках системы, где количество субсидий растет, а уровень доверия падает. Мы должны ввести дополнительные гарантии".

Еuronews: "Как вы заметили, сейчас полным ходом идут дебаты о распределении субсидий. Деньги - единственный аргумент, чтобы убедить страны сохранять ценности?"

Вера Йоурова: "Конечно, нет. Мы должны задействовать все имеющиеся у нас инструменты. Деньги тоже... Думаю, мы сделали очень серьезное предупреждение для всех государств, которые могут и дальше нарушать принцип верховенства права. Мы увязываем соблюдение наших стандартов и получение средств. Налогоплательщики стран, где с демократией все в порядке, хотят гарантий от своих соседей.

Мы не должны отказываться от диалога со странами-членами, особенно с теми, которые вызывают у нас озабоченность Надо просто признать: в прошлом мы были наивны, считали, что принцип верховенства права будет существовать всегда, что он будет работать без сбоев, автоматически, что это своего рода вечный двигатель. Мы думали, что фундаментальные права всегда и всюду будут уважаться, что меньшинства будут получать защиту. Сегодня ясно, что мы должны усилить давление на государства-члены, чтобы напомнить: эти принципы ЕС священны!

Ведь речь идет о доверии, о доверии между странами-членами. Об уверенности в том, что независимые суды работают везде одинаково качественно. Речь идет и о доверии людей к институтам, здесь тоже наблюдается спад".

Euronews: "Разве не наивно думать, что не заинтересованные в коррекции бюджетного распределения страны одобрят поправки, они ведь могут наложить вето?"

Вера Йоурова: "Переговоры продолжаются. И я не хочу опускать руки или говорить что-то, что может поставить под сомнение важность утверждения этой меры".

Euronews: "На этой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал вашей отставки, так как в одном из интервью вы сказали, что его режим - это больная демократия. Вы сожалеете о формулировке?"

Вера Йоурова: "Нет, я не жалею. Что сказала, то сказала. Я сотни раз говорила: да, у нас есть серьезные опасения по поводу состояния дел в Венгрии. Я использовала разные формулировки, но речь шла об одном и том же. К тому же вокруг моей фразы возникло недопонимание, мой основной посыл заключался в том, что первое и последнее слово должно быть за гражданами, за венгерским народом. Я очень уважаю венгерский народ, его свободный выбор, признаю, что премьер-министр Орбан выиграл выборы. Я только заметила, что мы должны видеть во всех государствах-членах, включая Венгрию, соблюдение всего многообразия условий, которые гарантируют людям возможность осуществить свободный и справедливый выбор".

Euronews: "И вы думаете, что этот свободный и справедливый выбор осуществляется в Венгрии?"

Вера Йоурова: "Должны быть соблюдены несколько условий. Во-первых, равные возможности для проведения политических кампаний, прозрачность, например, в отношении финансирования предвыборной гонки. Затем - свобода слова и хорошо функционирующие СМИ, судебный надзор, потому что бывает, что результаты выборов ставят под сомнение. И тогда свое слово должны сказать судьи. Если эти условия соблюдаются, да, мы говорим о свободных и справедливых выборах".

Euronews: "Как вы будете работать с венгерским правительством дальше? Они ведь разрывают отношения с вами?"

Вера Йоурова: "Я готов к диалогу со всеми странами-членами, всеми партнерами"

Euronews: "Как Еврокомиссия может продвигать плюрализм СМИ в Европе?"

Вера Йоурова: "Это сложная тема. Потому что у нас нет сильной юридической компетенции на уровне ЕС, директив немного. Одна из них, касающаяся аудиовизуального рынка, вступила в силу 20 сентября. Нам предстоит проверить, как страны-члены интегрируют ее в свои законодательства и как будут исполнять на практике. Пока лишь несколько стран-членов сообщили нам, что взяли документ на вооружение. В остальном у нас недостаточно сильных юридических механизмов. Мы не раз рекомендовали государствам-членам защищать СМИ, помогать им особенно сейчас, когда наступил момент экономического выживания. В нескольких странах СМИ оказывают господдержку, сектору помогают сохранить рабочие места. Есть разные способы. Думаю, наше стремление поддержать независимые СМИ будет воспринято правильно, ведь они очень нужны".

Euronews: "После пандемии мы сможем вернуться к прежней демократической норме?"

Вера Йоурова: "Во многих отношениях старые нормы не были так уж хороши. Проблемы у нас были и до пандемии. Ковид потребовал введения режима чрезвычайной ситуации в большинстве стран-участниц. При этом мы изо всех сил призывали государства-члены опираться на принцип необходимости, соразмерности, потому что режим чрезвычайного положения не означает нарушения конституционного баланса, исключения судебного надзора, молчания СМИ и общественных активистов.

Во время карантина в режиме чрезвычайной ситуации мы очень четко понимали, как именно мы хотим, чтобы страны действовали. Тогда, кстати, на карту была поставлена ​​защита приватности. Мы предоставили государствам-членам инструкции, как использовать приложения для отслеживания, не переусердствуя, не лишая людей конфиденциальности.

Вы спросили о старой и новой норме. Ну, это бесконечный процесс. Как я уже сказала, раньше мы были были наивны. Мы думали, что все доведено до автоматизма. Это не так. Поэтому мы продолжим активную защиту верховенства права и демократии в Европе. Пора перестать просто декларировать, пора перейти к конкретным действиям. Активно защищать верховенство права".

Euronews: "Пандемия принесла огромную волну фальшивых новостей. У вас есть инструменты для борьбы с этим явлением или оно и впредь останется с нами?"

Вера Йоурова: "Это один из примеров того, как прежняя проблема усилилась, разрослась на пике пандемии. У нас и до пандемии были большие сложности с иностранным влиянием, с дезинформационными кампаниями. Дезинформаторы били по нескольким мишеням: меньшинства, миграция; сейчас к этому прибавилась "зеленая политика" , силу набирает и сфабрикованная кампания против вакцинации. Так что эта проблема не нова, с ней нужно продолжать бороться.

Но очень осторожно, с умом! Я могу только сказать вам, что мы планируем некоторые новые правила для онлайна, но мы не вводим никакой цензуры из-за дезинформации, не ограничиваем свободу слова".

Euronews: "Как вы справляетесь с попытками дезинформации из-за рубежа, особенно из Китая и России?"

Вера Йоурова: "Наша Служба внешнеполитической деятельности активно работает над выявлением этих скоординированных нападений, попыток влияния на общественное мнение в ЕС. Мы работаем с интернет-платформами, хотим, чтобы они информировали общественность об этих случаях, чтобы люди знали, что это - давление извне. Важно, чтобы мы лучше понимали, какова цель такого давления, какова цель различных дезинформационных кампаний. Я как гражданин, возможно, стала мишенью для кого-то, кто действительно хочет расшатать общество, посеять в нем ненависть и недоверие к институтам. Я думаю, мы много не знаем о целях дезинформаторов, полагаю, они весьма опасны".

Euronews: "История с Навальным нанесла очередной удар по отношениям России и Европы. Считаете, что Европа должна ввести санкции?"

Вера Йоурова: "Думаю, что в Европейской службе внешних связей, в Совете по международным делам этот вопрос обсуждается. Нанесен действительно большой удар, не отреагировать мы не можем. Я абсолютно убеждена, что эта история - одна из поворотных для наших отношений".

Euronews: "В Европе на этот счет может быть единство взглядов?"

Вера Йоурова: "Для санкций единство необходимо!"