Мировые лидеры желают Трампу и его супруге скорейшего выздоровления

Известие о том, что президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом, стала топовой в печатных СМИ и выпусках теленовостей по всему миру. Об этом говорят на всех континентах. Европейские политики передали наилучшие пожелания американскому лидеру и его семье.

"Скорейшего выздоровления", - написал в "Твиттере" глава Европейского Совета Шарль Мишель. "COVID-19 - битва. Мы все продолжаем сражаться с коронавирусом каждый день, независимо от того, где живем".

Представитель кабинета министров Германии Ульрике Деммер от имени канцлера и всего правительства пожелала президенту США и его жене всего наилучшего: "Мы надеемся, что они благополучно справятся с инфекцией и без каких-либо последствий".

Получил сообщение Трамп и от британского премьер-министра Бориса Джонсона, который в апреле сам был госпитализирован с COVID-19 и провел в больнице семь дней.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Я думаю, все мы хотим пожелать всего самого хорошего президенту и первой леди США. Я, как вы можете догадаться, сделал это сегодня утром".

Телеграмму Дональду Трампу направил президент России Владимир Путин. Он выразил уверенность, что присущая американскому лидеру "жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом".