"Трамп теряет свой главный козырь"

В администрации президента США уверяют, что Дональд Трамп продолжит выполнять свои обязанности несмотря на заражение коронавирусом. Ситуацию комментирует профессор кафедры американских исследований Бирмингемского университета Скотт Лукас:

"Если президент окажется недееспособным, даже в течении короткого промежутка времени, то полномочия автоматически переходят к вице-президенту и это, конечно, Майк Пенс. Если коронавирусом заразится и он, то полномочия переходят к следующему чиновнику, сегодня это демократ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Бурно обсуждается возможность переноса даты выборов. Но для этого потребуется решение Конгресса и я не думаю, что республиканцы в Сенате, которые на протяжении долгого времени поддерживали Трампа, будут этому способствовать.

Главная тактика воздействия в арсенале Трампа, его основное средство — это предвыборные поездки, встречи со сторонниками в помещениях и на улице, невзирая на то, что многие участники этих митингов не носят маски. Теперь он этой возможности лишился, будет ли он делать публичные заявление из Белого дома?

Мы пока наверняка не знаем, есть ли у него симптомы. Примет ли он участие в дебатах с Джо Байденом будучи на карантине в Белом доме — следующий раунд должен состоятся менее чем через две недели. Другими словами, из-за болезни под вопросом оказалась предвыборная кампания республиканцев.

И есть также вопрос более широкого спектра. Обычно болезнь кандидата вызывает симпатии избирателей, может быть люди проявят сочувствие к Дональду Трампу. Но Дональд Трамп в поисках поддержки не полагается на симпатию и сочувствие.

В ходе дебатов во вторник мы видели его агрессивное и даже издевательское отношение к Джо Байдену. Поэмтому я не думаю, что он сможет сказать — голосуйте за меня, потому что вы меня жалеете. Он также теряет свой главный козырь — утверждение о слабом здоровье Джо Байдена, несмотря на то, что это дезинформация, он не сможет говорить, что Байден не в состоянии быть президентом".