Поколение объединённой Германии

Германия готовится отметить в субботу 30-летие объединения. Если большинство немцев хорошо помнят, как это было, то для молодого поколения "ГДР", "Берлинская стена","разделение" - понятия, лишённые конкретного наполнения.

С чем ассоциируется у немецкой молодёжи 3 октября, День германского единства? Мы поговорили с Томасом Риппе, 34-летним учителем истории в общеобразовательной школе на западе Германии.

"У сегодняшней молодёжи мало ассоциативных связей с 3 октября. Один коллега как-то сказал мне, что каждый раз удивляется, почему в этот день магазины закрыты? В Германии всё обстоит не так, как во Франции, где люди выходят на национальный праздник с флагами в руках. Немцы гораздо сдержаннее", - говорит Томас Риппе.

По наблюдениям Риппе, для немецкой молодежи символ "Берлинской стены" становится всё более расплывчатым: "В годы моей юности мы все еще говорили “осси” (о жителях Восточной Германии) и “весси” (для жителей Западной). Для моих сегодняшних студентов эти слова - пустой звук. Объединённая Германия - единственная реальность, с которой они знакомы".

По данным Фонда Отто Бреннера, число немцев, считающих что между западом и востоком Германии сохраняются значительные различия, сокращается. Если в 1991 году такого мнения придерживались чуть меньше трети опрошенных, то в 2018-м максимум 16 %.

Эксперты считают, что образование играет в этом ключевую роль. Для учителя же истории, заключает Томас Риппе, несомненное преимущество данной ситуации - доступность необходимых документальных источников, поскольку речь идёт о новейшей истории Германии.