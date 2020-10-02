COVID: Где будут производить вакцину?

В Европе ведущие лаборатории уже более полугода занимаются выработкой вакцины против COVID-19. Это, бесспорно, приоритетное направление, особенно на фоне ожидаемой второй волны пандемии. Однако, как отмечают эксперты, мало найти лекарство, необходимо еще поставить его производство на поток, чтобы обеспечить страны ЕС в как можно более сжатые сроки: речь идет о сотнях миллионов доз вакцины.

Съемочная группа Euronews побывала на одном из фарматевтических предприятий в Италии, неподалеку от Рима. Страна на Аппенинах сильнее других в Европе пострадала от пандемии, поскольку изначально не смогла оценить мастштабы угрозы. Теперь Италия намерена подойти к решению проблемы во всеоружии, учитывая уже накопленный печальный опыт.

"Мы знаем, что времени на раскачку у нас не будет. Поэтому должны быть готовы приступить к массовому производству вакцины в любой момент, - говорит Марио Гарджиуло из Catalent Biologics Europe. - Это настоящая гонка, но мы должны помочь людям".

Наладить столь масштабное производство не так-то просто. Речь идет о дополнительных поставках сырья, дополнительных затратах. Еще несколько месяцев назад данное предприятие было на грани закрытия. Но сейчас завод практически полностью готов к тому, чтобы производить до 400 млн доз вакцины.

"Люди здесь очень гордятся возложенной на них миссии. Они чувствуют себя частью решения огромной проблемы, которую необходимо решать в крайне сжатые сроки. При этом многое от нас просто не зависит, но мы должны быть на высоте", - считает Марио Гарджиуло.