Ереван готов к посредничеству ОБСЕ, Баку требует вывода войск из Карабаха

Ереван готов начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.

МИД Армении прокомментировал заявления глав РФ, США и Франции — стран-сопредседателей группы. В ведомстве говорят о готовности работать со странами - сопредседателями в этом направлении на основании соглашений 1994-1995 годов. В МИД республики добавили, что действия Азербайджана и Турции в зоне конфликта подрывают региональную безопасность. "Совместные агрессивные действия Азербайджана и Турции, а также вовлечение иностранных боевиков-террористов подрывают региональную безопасность и мир, значительно повышая риск крупномасштабной войны", — говорится в заявлении.

Реакция Азербайджана

Между тем в Баку требуют от Армении вывести войска из Нагорного Карабаха. Советник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев отметил: "Если Армения хочет остановить эту эскалацию, то сейчас мяч находится на поле Армении. Армения должна прекратить оккупацию. Всему есть предел". В свою очередь в заявлении МИД Азербайджана говорится, что 27 сентября Армения нарушила режим прекращения огня. "Имеются многочисленные факты использования террористических групп и наемников в военных действиях Армении во время оккупации Нагорно-Карабахского региона и прилегающих территорий Азербайджана. В настоящее время, продолжая эту политику в рамках своего нового акта агрессии против Азербайджана, руководство Армении широко использует экстремистские элементы", — отмечается в документе.

Во Франции подчеркивают, что Минская группа ОБСЕ намерена добиться прекращения боевых действий в зоне конфликта и скорейшего возобновления переговоров без предварительных условий.

На этом фоне стороны конфликта сообщают об обстрелах, жертвах и раненых, в том числе среди мирного населения, пострадали иностранные журналисты.

Ситуация обострилась 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится уже 30 лет.