Макрон намерен создать во Франции "просвещённый ислам"

Построить ислам, "живущий в мире с Республикой", намерен президент Франции. Об этом Эммануэль Макрон заявил в пятницу, представляя в городке Ле Мюро центрального департамента Ивлин, законопроект о борьбе с исламистским сепаратизмом. Этот текст должен быть внесён на рассмотрение правительства 9 декабря, а затем пройти первое чтение в парламенте в начале 2021 года.

"Речь идет о том, чтобы попытаться всем вместе создать такой порядок, который позволит - я на это искренне надеюсь - построить просвещ`ёный ислам в нашей стране. Ислам, который бы жил в мире с республикой, уважал бы принцип отделения церкив от государства и успокоил бы разгорячённые умы. Естественно, в обязанности государства не входит придавать исламу определённую структуру, но мы должны предоставить для этого все возможности и, прежде всего, освободить ислам Франции от иностранного влияния!" - заявил Макрон в частности.

Среди ключевых положений нового законопроекта, представленного президентом в речи под названием "Республика в действии":

- введение обязательного посещения школы с 3 лет и с сентября 2021 года (исключение будет сделано только для детей с серьёзными проблемами со здоровьем);

-обучение в школах и кружках арабскому языку, финансирование исследований по исламоведению;

- обязательство для финансируемых государством ассоциаций подписать "хартию светских ценностей" (при её несоблюдении господдержка будет отзываться);

- религиозный нейтралитет как обязательное условие при приёме на работу в госсектор.

Среди представленных французским президентом мер фигурирует также ужесточение контроля за мечетями с целью избежать их "захвата" радикальными имамами.