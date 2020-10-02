"Горячая линия" для охлаждения сторон

Напряженность в отношениях между Турцией и Грецией привела к тому, что в ситуацию вмешалась НАТО. Под эгидой Североатлантического альянса обе страны установили "горячую линию", чтобы избежать военных столкновений в Средиземном море.

Отношения между Анкарой и Афинами и раньше сложно было назвать безоблачными, однако минувшим летом они претерпели резкое ухудшение. Связано это с тем, что Турция хочет разрабатывать месторождения природного газа у берегов Кипра. А вот Греция категорически против этого.

Греция заключила этим летом с Италией и Египтом соглашения о разграничении морских зон, которые подтверждают право греческих островов на морской шельф и исключительную экономическую зону. Анкара заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и направила свое судно Oruc Reis ("Оруч Реис") в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ Греция привела в боевую готовность свои вооруженные силы и заявила, что будет защищать свои суверенные права.

Допустить ссоры между двумя членами НАТО руководство альянса позволить себе не может, для этого и была создана "горячая линия". Однако это отнюдь не означает, что конфликт исчерпан: Турция заявила, что продолжит разведывательные работы на шельфе близ Кипра. В ответ греческое руководство заявило, что будет добиваться введения санкций против Анкары на уровне ЕС.