30 лет со дня воссоединения Германии в фотографиях

В эту субботу Германия отмечает 30-летие своего воссоединения. На этих архивных фотографиях запечатлено одно из самых важных событий в истории не только самой Германии, но и всей Европы.

12 июня 1987 года президент США Рональд Рейган обратился к жителям Западного Берлина у Бранденбургских ворот у Берлинской стены. Именно тогда он произнес свои знаменитые слова -"Мистер Горбачев, снесите эту стену!" - адресованные лидеру СССР.

Для многих историков эта речь ознаменовала начало окончания холодной войны и падения коммунистического режима. После визита Рейгана в Берлин произошло немало событий: пала Берлинская стена, ГДР и ФРГ договорились о введении единой валюты, затем в августе 1990 года ГДР была официально включена в состав ФРГ.

Окончательное объединение Германии состоялось 3 октября 1990 года. В полночь этого дня ГДР, созданная в 1949 году, перестала существовать, её государственные институты были упразднены. Немцы ежегодно отмечают этот день как День германского единства.

Президент США Рональд Рейган выступает перед жителями Западного Берлина у Бранденбургских ворот недалеко от Берлинской стены. 12 июня 1987 года. Mike Sargent/AFP

Жители Восточного Берлина стоят на берлинской стене у Бранденбургских ворот, после открытия двух переходов из Восточной в Западную части Берлина. 22 декабря 1989 года. Michel Lipchitz/AP

Восточные берлинцы стоят у банка Западного Берлина за "приветственными деньгами" - 100 марками, которые Западная Германия предоставляла всем восточным немцам. Ноябрь 1989. Udo Weitz/AP

Канцлер ФРГ Гельмут Коль и премьер-министр ФРГ Ханс Модров во время церемонии открытия прохода через Бранденбургские ворота. 22 декабря 1989. AP Photo

Женщина сидит на плечах подруги, чтобы отколоть кусок Берлинской стены. 6 января 1990 года. Lutz Schmidt/ AP

На снимке ниже советский лидер Михаил Горбачев (третий справа во втором ряду) смотрит, как премьер-министр Восточной Германии Лотар де Мезьер (второй справа) подписывает договор о воссоединении Германии в присутствии министра иностранных дел Великобритании Дугласа Хёрда, госсекретаря США Джеймса Бейкера. Дата воссоединения Германии была согласована за три недели до подписания договора, когда восточногерманский парламент проголосовал за него 3 октября 1990 года.

Подписание договора о воссоединении Германии в Москве, Россия, 12 сентября 1990 г. Vitaly Armand/AFP

Берлинская молодежь размахивает немецкими флагами, празднуя воссоединение страны у Бранденбургских ворот. 3 октября 1990 года. GILLES LEIMDORFER/AFP

Берлинская молодежь размахивает немецкими флагами во время празднования воссоединения страны у Бранденбургских ворот в Берлине. 3 октября 1990 года. Gilles Leimdorfer/AFP

Берлинская молодежь на митинге против воссоединения страны в центре Восточного Берлина скандирует: "Закрой рот Германии, хватит!" 3 октября 1990. Gilles Leimdorfer/AFP

Около тысячи человек выступают против воссоединения Германии в бывшем Восточном Берлине, 03 октября 1990 года. Gilles Leimdorfer/AFP

Фотография, сделанная в 1990 году у Бранденбургских ворот в Восточном Берлине через несколько дней после объединения Германии. Заголовок газеты: "Удачи Германии". AFP

Внезапное падение Берлинской стены в 1989 году и стремительные изменения, которые за ним последовали, стали шоком для 16 миллионов восточных немцев. Нереалистичные ожидания в сочетании с другими факторами привели к недовольству части жителей востока страны.

Сторонники Партии демократического социализма празднуют первые результаты федеральных выборов в Берлине. Надписи на футболках: "Родился в ГДР". JAN BAUER/AP