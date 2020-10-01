Трамп-Байден: теледебаты в новом формате

"Я осуждаю это в любой форме" - Дональд Трамп высказал своё отношение к радикальным группировкам в ответ на упреки, которые посыпались на него после предвыборных дебатов с Джо Байденом.

Модератор попросил действующего президента подтвердить, что он не одобряет деятельность сторонников превосходства белой расы из организации Proud Boys. Тот от прямого ответа уклонился.

"Proud Boys, отойдите и побудьте в стороне. Я вам вот что скажу: нужно что-то делать с Антифа и левыми", - заявил хозяин Белого дома.

Критики усмотрели в этой фразе призыв к объединению ультраправых. Но 24 часа спустя Трамп внёс ясность, заявив журналистам:

"Я не знаю, кто такие Proud Boys. Вы должны дать мне определение, потому что я и правда не имею о них никакого представления. Могу лишь сказать, что им надо оставаться в стороне. Пусть правоохранительные органы выполняют свою работу".

Proud Boys - "Гордые парни"- это ультраправое движение, члены которого называют себя "западными шовинистами". Их обвиняют в пропаганде расовой ненависти и устроении уличных беспорядков.

Обсуждение не только этой темы было хаотичным во время дебатов во вторник. Специальная комиссия заявила, что из-за поведения соперников формат следующих теледебатов кандидатов демократической и республиканской партий будет изменен.