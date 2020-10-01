На Востоке Украины бушуют лесные пожары

По меньшей мере девять человек стали жертвами лесных пожаров на Востоке Украины. Четырнадцать пострадавших госпитализированы. Местные власти сообщили, что в целом зарегистрировано 146 очагов возгораний. Разрушены около 250 построек. Огонь бушует на площади в 93 квадратных километра. Из опасных районов эвакуированы сотни людей.

"Сейчас идет эвакуация из Муратово на Боровское, и в Северодонецк. Других дорог нет. Все перекрыто. Все в огне", - говорит сотрудник правоохранительных органов.

От огненной стихии могут пострадать по меньшей мере 22 населенных пункта. Ситуацию усугубляют неблагоприятные погодные условия: порывы ветра в районе бедствия достигают 70 километров в час. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился провести тщательное расследование причн возникновения пожаров.