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Украина

На Востоке Украины бушуют лесные пожары

 Ирина Александрова
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На Востоке Украины бушуют лесные пожары
Авторское право  AP Photo
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По меньшей мере девять человек стали жертвами лесных пожаров на Востоке Украины. Четырнадцать пострадавших госпитализированы. Местные власти сообщили, что в целом зарегистрировано 146 очагов возгораний. Разрушены около 250 построек. Огонь бушует на площади в 93 квадратных километра. Из опасных районов эвакуированы сотни людей.

"Сейчас идет эвакуация из Муратово на Боровское, и в Северодонецк. Других дорог нет. Все перекрыто. Все в огне", - говорит сотрудник правоохранительных органов.

От огненной стихии могут пострадать по меньшей мере 22 населенных пункта. Ситуацию усугубляют неблагоприятные погодные условия: порывы ветра в районе бедствия достигают 70 километров в час. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился провести тщательное расследование причн возникновения пожаров.

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