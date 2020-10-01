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Испания

2 россиянина, 4 лодки, 35 тонн гашиша

 Надежда Дрямина
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Наркогруз, изъятый испанской полицией
Наркогруз, изъятый испанской полицией   -   Авторское право  AP Photo
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35 тонн гашиша изъяла полиция Испании в ходе крупнейшей в истории страны операции по борьбе с незаконным оборотом этого наркотика по морю.

Их пыталась перевезти по Атлантике преступная группировка в составе граждан России и Болгарии.

Запрещенный груз был спрятан на борту четырёх парусников. Два из них были задержаны у острова Фуэртевентура. Третий - у Гибралтарского пролива. Наконец, четвертый - близ побережья Мавритании.

Под стражей девять человек. Среди них - двое граждан России. Посольство РФ в Мадриде заявило, что в курсе инцидента и цитата "держит вопрос на контроле".

В начале сентября у Канарских островов испанские правоохранители арестовали парусную лодку под флагом Хорватии. На её борту обнаружили свыше тонны кокаина стоимостью 40 миллионов евро.

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