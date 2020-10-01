Польша подготовила "План Маршалла" для Беларуси

Польша активно поддерживает белорусов, выступающих против президента Александра Лукашенко. Его оппоненты утверждают, что результаты выборов были сфальсифицированы, и теперь польское правительство хочет создать общий план помощи в рамках Европейского союза, чтобы помочь тем, кто борется за перемены в Беларуси.

Мы будем выступать за более последовательные действия со стороны ЕС. Мы должны представить жизнеспособную альтернативу для Беларуси, для белорусского народа, для белорусской экономики в будущем Павел Яблонский заместитель министра иностранных дел Польши

Так называемый "План Маршалла" подразумевает предоставление Беларуси фонда в размере 1 млрд евро, в том случае если, несмотря на недавнюю тайную инаугурацию Лукашенко, в стране будут проведены свободные и честные выборы. Средства в фонд предоставят страны-члены Евросоюза.

"План Маршалла" для Беларуси обсудили и одобрили как правящие, так и оппозиционные партии Польши.

Михал Щерба, депутат от партии "Гражданская платформа", рассматривает этот план как альтернативу кредиту, недавно предложенному Минску Москвой.

Необходима координация этой помощи и создание конкретного предложения для белорусского общества, которое даст нечто большее, чем то, что предлагает Путин Михал Щерба депутат от партии "Гражданская платформа"

Ранее "План Маршала" также обсуждался странами Вышеградской группы (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия), которые уполномочили Варшаву представить план ЕС от их имени.

Координационный совет белорусской оппозиции считает, что баланс между внешней помощью и тем, что происходит в самой Беларуси, имеет решающее значение.

"План Маршалла" — это действительно важный сигнал. Очень важна взаимосвязь между той помощью, что может предложить нам Европейский союз и одновременно Российская Федерация, с теми ожиданиями белорусского общества и именно нашими конкретными шагами внутри Беларуси Павел Латушко член Координационного совета оппозиции Беларуси

Польское правительство едино в вопросе помощи белорусским соседям. Вслед за польской нацпрограммой "Солидарность с Беларусью" на очереди общеевропейский план, который будет представлен на саммите ЕС в Брюсселе.