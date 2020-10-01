Крупные партии Киргизии обвиняются в массовом подкупе избирателей

Крупные партии подкупают избирателей. С таким обвинением выступили 12 из 16 баллотирующихся на парламентских выборах в Киргизии партий.

По их словам, в столицу Бишкек массово свозят жителей регионов для последующего голосования не по месту прописки.

Партия "Биримдик" скупает по 2 000 сомов(около 2 000 рублей) голоса у людей, пользуясь их нищетой. Они перед выборами наобещали им: за каждый голос они дают 2 000 сомов. И это я лично от своих знакомых слышала Гульстана пенсионерка

Партии уже обратились к руководству госкомитета нацбезопасности и центральной избирательной комиссии республики с требованием разобраться в ситуации. В местных СМИ и соцсетях все чаще говорят о подкупе избирателей.

Политические партии обращаются к помощи домкомов и территориальных. Потому что они очень хорошо знают жильцов, своих соседей, знают, кто нуждается, у кого небольшой доход Аида Суюндуева представитель НПО "Общее дело"

Парламентские выборы в Киргизии состоятся 4 октября. На 120 мест в законодательном собрании претендуют кандидаты от 16 политических партий.

По мнению аналитиков, три партии-тяжеловеса: "Биримдик", "Кыргызстан" и "Мекеним Кыргызстан" попадут в парламент.

В стране весьма высокий избирательный порог — 7%, и, как отмечают наблюдатели, оппозиционным малочисленным партиям попасть в парламент будет очень сложно.

Примечательно, что крупнейшая в стране Социал-демократическая партия Кыргызстана не участвует в выборах, что делает их результаты еще более непредсказуемыми.