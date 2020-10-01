Мадрид изолирован от остальной Испании
Мадрид вместе с пригородами изолируют от остальной Испании. Жителям запрещено покидать столицу кроме как по уважительной причине, сокращаются часы работы баров и ресторанов.
Это часть новых ограничительных мер из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса в городе. Региональные власти уже ввели локализованный карантин, но теперь центральное правительство отменяет его после нескольких недель борьбы между двумя органами властями.
Соседние Чехия и Словакия изо всех сил стараются держать под контролем инфекцию. Чешское правительство объявляет 30-дневный режим чрезвычайного положения с понедельника, в то время как Словакия сообщила о своем самом большом дневном приросте числа зараженных с начала пандемии Covid-19 в этом году.
Во Франции мэры крупных городов встретились с членами правительства, включая премьер-министра Жана Кастекса, накануне еженедельного брифинга по ситуации с коронавирусом в стране.
Есть предположение, что еще больше городов, включая Лион и Лилль, могут быть подвергнуты жестким ограничениям вслед за Марселем. Надежды в южном портовом городе на передышку от 15-дневного полного закрытия баров и ресторанов были разрушены решением суда.
А в Великобритании премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что цифры заражений идут в "неправильном направлении".
Новые ограничения по борьбе с ростом случаев заражения потребуют времени, пояснил Джонсон, но добавил, что Великобритания переживает "критический момент" в борьбе за контроль над вирусом