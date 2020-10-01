Собянин обязал московские компании перевести 30% работников на "удаленку"

С 5 октября работодатели в Москве обязаны перевести на удаленный режим работы 30% своих сотрудников. Соответствующий указ подписал в четверг мэр города Сергей Собянин. Новые правила будут действовать до 28 октября включительно. Раньше это требование носило рекомендательный характер.

Также на "удаленку" должны перейти все граждане старше 65 лет и те, которые находятся в зоне риска, "за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций".

Данное требование не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения; организации, входящие в состав "Роскосмоса" и "Росатома"; организации, осуществляющие работу по гособоронзаказу, а также организации электронно- технической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных организаций; организации здравоохранения и иные организации, определенные Штабом по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в Москве.

Московские власти также обязывают компании предоставлять сведения о количестве переведённых на "удаленку" работников. Сергей Собянин выразил надежду, что перевода на удаленный режим работы трети сотрудников московских предприятий будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости коронавирусом в столице.

"Надеюсь, этой меры будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости, и нам не придется принимать более тяжелых решений", - написал мэр в своём блоге в четверг.

За последние сутки в Москве выявлено 2 424 новых случая заболевания коронавирусом, суточная выявляемость достигла максимума за 4 месяца, общее число заболевших в городе составило 295 тыс. 25, госпитализированы за последние сутки 827 человек, днем ранее - 840, сообщил в четверг столичный оперативный штаб.

В целом в России за последние сутки было выявлено 8 945 заболевших в 85 регионах, из них 2 426 случаев (27,1%) — не имеют клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировано 169 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 20 891 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в стране проведено свыше 46,4 млн лабораторных исследований. За последние сутки проведено 384 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 221 599 человек.