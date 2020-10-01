Святилище маленького городка Лурда на юго-западе Франции и его считающийся целебным источник - один из важнейших центров христианского поломничества. Здесь когда-то 14-летняя Бернадетт встретилась с женщиной, которая, по словам девочек, представилась Боогродицей. Но из-за пандемиии ряды туристов и паломников сильно поредели, что тут же отразилось на местных магазинах и сувенирных киосках.

Катрин Сервантес, коммерческий директор

"Посетителей сейчас стало меньше процентов на 80. Для нас это очень большой спад: 20 процентов от того, что мы зарабатывали раньше, едва позволяет сводить концы с концами. С 1 апреля мы вообще не работали, и ещё неизвестно, какое будущее нас ждёт", - говорит Катрин Сервантес, коммерческий директор местной фабрики свечей Lourdes Chandlery, основанной в 1928 году.

В поисках выхода из положения было решено создать веб-сайт и продавать на нём свои изделия, освящённые в Лурде, по всему миру.

Робин Арнауде, сетевой администратор Lourdes Chandlery:

"Сегодня веб-сайт для нас - это, прежде всего, витрина, которая позволяет людям, живущим далеко отсюда, выбрать предметы с тематикой Лурда и получить их потом по почте".

А чтобы отличиться от конкурентов, был официально зарегистрирован особый бренд свечей. Впервые в своей истории Лурд сам идёт к паломнику.