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Бельгия

Саммит ЕС: наказать нарушителей

 Надежда Дрямина
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Саммит ЕС: наказать нарушителей
Авторское право  John Thys/AFP or licensors
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Лидеры стран-членов ЕС встретились в Брюсселе, чтобы обсудить актуальные внешнеполитические вопросы, в частности отношения с Турцией и Китаем, ситуации в Восточном Средиземноморье и Беларуси, отравление Алексея Навального.

Предстоят бурные дебаты по вопросам единого рынка, цифровых преобразований, промышленной политики сообщества.

Шона Мюррей, корреспондент Euronews:
_"Одна из тем, которая не значится в повестке дня, но скорее всего будет обсуждаться - нарушение рядом стран-членов норм, ценностей и принципов правового государства. Такие действия предполагается наказывать санкциями. Например, - лишением доступа к денежным потокам бюджета сообщества, в особенности в той его части, которая финансирует план восстановления экономики ЕС после пандемии. Страны, у которых рыльце в пушку, мечтают, чтобы эти обсуждения ничем для них не кончились. Так или иначе, решение должно быть принято на основе консенсуса всех 27 государств. Известно, что тут согласия нет и добиться его будет сложно. Вряд ли на этой неделе стоит ожидать конкретных результатов".
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