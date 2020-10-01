В Беларуси испытывают российскую вакцину

Беларусь стала первой страной после России, в которой стартовали клинические испытания вакцины "Спутник V" после ее регистрации в Российской Федрации. Исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях республики. Первые белорусы-добровольцы уже привиты. Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич сказал:

"Это проходит в рамках мульти-центровых клинических сипытаний вакцины, которыми охватывается безусловно основная масса в Российской Федерации. У нас происходит набор ста человек" .

По словам Пиневича, желание принять участие в вак цинации изъявили уже более 4 тысяч белорусов. Один из добровольцев объясняет, почему: "Цель моего участия в вакцинации - обезопасить себя и других людей".

11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которую назвали "Спутник V". Препарат разработан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Сейчас продолжается пострегистрационное исследование вакцины с участием сорока тысяч добровольцев. Ожижается, что результаты будут опубликованы в октябре-ноябре.