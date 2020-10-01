Авиакомпании США сократят 32 тысячи рабочих мест

Американские авиакомпании готовят массовые сокращения. В четверг стало известно, что 19 тысяч рабочих мест упразднит American Airlines. Следом руководство United Airlines подтвердило свои планы уволить почти 13 с половиной тысяч сотрудников

Причина: Конгресс США не утвердил новый план федеральной помощи. Действие предыдущего закончилось в среду.

Элли Малис, бортпроводница American Airlines:

"Я не знаю, что чувствую - грусть, страх, гнев, разочарование? Так много эмоций сейчас испытываю я и тысячи моих коллег. Это последний день программы поддержки выплат заработных плат, которая была залогом стабильности нашей работы, нашего медобеспечения. Теперь мы не знаем, что будет дальше".

Ранее авиаперевозчики обещали не увольнять персонал до конца сентября в обмен на 25 миллиардов долларов субсидий.

Если в ближайшие дни демократы и республиканцы придут к соглашению по выделению нового транша, то авиакомпании пересмотрят свое решение.