Выборы в США: на дебатах претенденты обменялись любезностями

Первый раунд очных дебатов между претендентами на высший пост в стране начался с обязательной, но непоказной куртуазности - "привет, Джо, привет Дональд".

Правда, политес очень быстро уступил место дуэли, в которой нельзя было пропускать ни единого выпада.

"Джо, ты же согласился с Берни Сандерсом, а он - левак - и с его предложением сделать медицину социальной", - с места в карьер начал Трамп.

На это Байден ответил следующее: "Все, что говорит этот человек, - ложь. Я даже не буду ничего опровергать, поскольку все его слова - абсолютное вранье".

Дональд Трамп в долгу не остался: "Ты в самом деле сказал что-то про свой ум? Ты тут распространялся о том, как ты обосновался в Делавере, но ты даже вспомнить не можешь, в каком колледже там учился. Либо ты был беспросветным двоечником, либо вторым с конца по успеваемости. Так что забудь все, что ты говорил про ум, это вообще не про тебя".

Джо Байден напомнил аудитории: "Каждый день регистрируют по 40 тысяч новых инфицированных коронавирусом. У президента нет даже намека на план, как справляться с эпидемией. И уже в феврале он знал, что это все обернется самым серьезным образом, он знал, что будет много летальных исходов. Его слова зафиксированы, есть запись. Он утверждает, что молчал потому, что не хотел сеять панику в Америке".

Дональд Трамп вернул подачу: "А если бы мы тебя слушали, мы бы оставили границы нараспашку, и тогда бы умерли не 200 тысяч, как сейчас, а миллионы людей. Но и одна смерть - это трагедия. И это все Китай нам устроил. Все пошло оттуда".

Американские медиа назвали дебаты "хаотичными", и эта оценка касалась сказанного обоими кандидатами.

Впереди у соперников еще два раунда, и как развернется дискуссия во время этих баталий, сегодня предсказать никто не берется .