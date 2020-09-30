Цвет "этих дней": компания Pantone презентовала новый оттенок красного

Институт цвета Pantone презентовал новый оттенок красного в своей палитре под названием period ("менструация"). Об этом сообщает в Instagram-аккаунте сама компания.

"Активный и смелый оттенок" был разработан при поддержке шведского производителя товаров для женщин Intimina, который запустил кампанию Seen + Heard по борьбе с предрассудками вокруг менструаций.

"Активный и авантюрный красный оттенок "Менструация" вдохновляет тех, у кого есть менструации, гордиться тем, кем они являются", — сказала вице-президент Pantone Лори Прессман.

По ее словам, новый оттенок "призван говорить спонтанно и открыто об этой чистой и естественной телесной функции".

Впрочем, в комментариях к посту Pantone многие пользователи отметили, что на самом деле оттенок значительно расходится с реальностью, а менструальная чаша на фотографии расположена не там, где на самом деле должна находиться. К тому же в тексте презентации ни разу не прозвучало слово "женщины" или "девушки", а употреблено выражение "люди с менструацией".

Компания Pantone была создана в 1962 году в США и занимается разработкой цветовых палитр, которая используется в различных отраслях.