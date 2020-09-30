COVID-19: "спасти развивающиеся страны"
Пандемия коронавируса не только нанесла ущерб здоровью людей по всему миру, но и экономике.
ООН призывает поддержать Международный Валютный фонд, которому в свою очередь было предложено помочь инвесторам не оставить в стороне развивающиеся государства и страны со средним доходом, "облегчив им долговое бремя". В противном случае, по мнению генсека ООН Антониу Гутерриша, мировой экономике грозит глобальная рецессия.
Страдают также и развитые страны. В Великобритании пандемия поставила под угрозу тысячи рабочих мест в индустрии организации мероприятий.
В Барселоне тысячи молодых врачей продолжают забастовку, требуя улучшения условий труда и увеличения количества выходных дней.
По их мнению, кроме ежедневных аплодисментов с балконов и публичных благодарностей, власти до сих пор не решили старые проблемы в секторе здравоохранения.
Все чаще политики пытаются найти ответы — как во Франции, где правительство анонсировало дополнительные меры по оказанию помощи владельцам баров и ресторанов и других предприятий.
Тем не менее гнев продолжающих нести огромные убытки предпринимателей растет, который может вылиться в национальную демонстрацию.