Война в Карабахе: Баку и Ереван не хотят садиться за стол переговорв

Армения и Азербайджан отвергают призывы международного сообщества сесть за стол переговоров. На фоне четвертого дня ожесточенных боев в районе нагорно-карабахского конфликта, в Ереване у военкоматов выстраивались добровольцы. Такая же картина наблюдалась и в Баку, где мужчины толпились в очередях у призывных пунктов.

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими силами города Тертер, расположенного недалеко от линии соприкосновения в Карабахе. По данным, оборонного ведомства есть раненые, гражданской инфраструктуре нанесен ущерб. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские ВВС начали бомбардировку северной части Нагорного Карабаха, с использованием беспилотников турецкого производства. В обострении ситуации стороны обвиняют друг друга. Звучат резонансные заявления.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении: "Наша цель - не допустить ухудшения ситуации. Наша цель - улучшить ситуацию. Наши действия были направлены и будут направлены на это, то есть на восстановление мира и стабильности".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что призывы к диалогу с Арменией при нынешнем положении дел неуместны, а существовавший международный формат переговоров не позволил добиться результатов.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана: "Премьер-министр Армении выдвигает условия. Он предъявил их семь. Я заявил, что мы их отвергаем. У нас только одно условие. Вооруженные Силы Армении должны безоговорочно, полностью и немедленно покинуть наши земли".

По данным армянских СМИ, с начала ведения боевых действий число погибших с армянской стороны составило 104 человека - 81 военный и 23 мирных жителя.

Азербайджан о своих боевых потерях не сообщает. По словам генпрокурора страны, погибли 14 мирных жителя и 46 получили ранения.