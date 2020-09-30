COVID-19: Италия готовится ко второй волне

По всей Италии вновь открылись больницы, специализирующиеся на лечении ковида – на случай, если нахлынет вторая волна заболевания. Между тем, до сих пор стране удаётся этого избежать. Наиболее затронутой остаётся область Ломбардия, где в настоящее время зарегистрировано более 9000 случаев, при этом новый всплеск заболевания отмечен и на юге. В области Кампания, где особенно быстро растёт число заболевших, теперь нельзя выходить на улицу без маски. В связи с этим медицинские учреждения готовят планы действий в условиях чрезвычайной ситуации.

Успешный опыт Италии в борьбе с эпидемией ставят сейчас в пример другим европейским странам. Каким же образом удалось добиться такого результата? По мнению экспертов, одна из причин состоит в том, что Италия оказалась в числе стран, раньше других столкнувшихся с пандемией. Поэтому у местных властей оказалось больше времени для планирования и подготовки мер, введённых после завершения режима самоизоляции.

Сыграла роль и высокая общественная поддержка антиковидных мероприятий. По данным недавнего опроса, около 80% итальянцев одобряют обязательное использование медицинских масок. Профессор Глория Талиани считает, что перенесённое испытание серьёзно повлияло на поведение людей:

– Именно в Италии произошла первая в Европе вспышка заболевания. Жители страны на собственном опыте узнали, как распространяется вирус, как растёт число заболевших. Им также пришлось пережить ситуацию, когда росло число жертв эпидемии. Всем запомнились эти кадры с вывозимыми гробами. Произошедшее произвело на людей сильное впечатление, многие приняли это близко к сердцу. Эти события остались в памяти, и люди стали более дисциплинированными.

Помимо ответственного отношения, которое проявляют местные жители, отмечают также налаженную в стране систему тестирования, во многом признанную успешной. Тем не менее, в итальянском министерстве здравоохранения считают весьма вероятным повторение вспышки Covid-19 в ближайшие недели, но утверждают, что на этот раз вирус не застигнет страну врасплох, поскольку за последние несколько месяцев люди научились жить в новых условиях.