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Аргентина

Прощай, Кино!

 Кнарик Хачатрян  & Euronews
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Прощай, Кино!
Авторское право  Beatrice Murch, CC-BY-SA 2.0 via Flickr   -  
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Мафальда осиротела: на 89-м году жизни скончался создатель этого персонажа и одноимённого комикса аргентинский художник-карикатурист Хоакин Сальвадор Лавадо, известный под псевдонимом Кино.

Рисованые истории о 6-летней девочке Мафальде, обеспокоенной судьбами мира и человечества, Кино начал создавать в начале 60-ых. Они были очень популярны в Латинской Америке, Европе, Азии и переведены на более чем 30 языков.

В 2014 году художник был удостоен испанской международной Премии принца Астурийского. В интервью Euronews он тогда сказал:

_"Я ничего не ожидал, когда я создавал Мафальду. Я не имел поначалу никакого представления, каким будет этот персонаж. Я уже начал публиковать его, и только потом подумал, что эта история может иметь продолжение. И я подумал, что Мафальда будет задавать своим родителям вопросы, на которые ни у кого нет ответа. Например: "Почему люди воюют? Почему есть бедные и богатые? Почему разрушают планету?" Я подумал, что людям это будет интересно"
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"А каким видите мир вы, Кино?"

_"Мне кажется, что не только страны совершают одни и те же ошибки за последние два столетия, но и люди имеют тенденцию разрушать то, что они сделали хорошего".
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