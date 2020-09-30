Начался суд над экс-главой Audi

В Германии начался судебный процесс над бывшим руководителем автоконцерна Audi Рупертом Штадлером и ещё тремя фигурантами «дизельного скандала». Летом прошлого года им было предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, Штадлер знал, что программное обеспечение, установленное на автомобилях концерна Volkswagen, позволяло занижать реальные показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Утверждается, что экс-главе компании стало известно об этом в 2015 году, но несмотря на это он не приостановил дальнейшие продажи автомобилей Audi и Volkswagen.

В разработке дизельных двигателей, вредные выхлопы которых в действительности серьёзно превышали установленный предельный уровень загрязнения, обвиняются три инженера компании. Такими двигателями были оснащены более 430 000 автомобилей, продававшихся, главным образом, в США и европейских странах.

Штадлеру грозит до десяти лет тюремного заключения. Сам он отвергает выдвинутые в его адрес обвинения. Ожидается, что решение суда будет вынесено в конце следующего года.