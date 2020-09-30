Европа: бремя "короны"

Ввиду риска неконтролируемой передачи коронавируса, министерство здравоохранения Испании потребовало ввести ограничения на передвижения граждан, запрет на встречи группами более шести человек, и закрыть детские площадки в районах с наименее благополучной ситуацией. Меры коснутся муниципалитетов, где на 100 тысяч жителей приходится 500 случаев заражения инфекцией и, где заполняемость реанимационных отделений в больницах превышает 35%. В ближайшие недели премьер-министр Испании Педро Санчес намерен провести переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по вопросу распределения средств Европейского восстановительного Фонда. Он призван способствовать преодолению последствий пандемии и подъему пострадавшей экономики.

Финансовыми вопросами обеспокоена и Германия. Канцлер Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, сказала, что стране потребуется больше средств, чтобы пережить пандемию. Глава правительства предупредила: немцев ожидают тяжелые месяцы борьбы с коронавирусом. Меркель призвала сограждан следовать санитарным правилам.

Ангела Меркель, канцлер Германии: "Все хотят жить по-прежнему, хотят жизни, которая у нас была раньше, особенно этого желает молодежь нашей страны. Но сейчас под угрозой все то, чего мы достигли за последние месяцы. Мы не должны допустить, чтобы все повторилось снова. Я говорю об общенациональных ограничениях, которые приведут к экономическим потерям и людским страданиям; когда умирающий человек находится на больничной койке или в доме престарелых, и никто из близких не может держать его за руку".

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая в Палате общин, призвал к активным действиям на местах. Глава кабинета подвергся критике со стороны оппозиции и ряда однопартийцев, которые не довольны тем, как он справляется с кризисной ситуацией. 29 сентября в стране было зарегистрировано более семи тысяч случае инфицирования коронавирусом.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Откровенно говоря, когда вирус распространяется с такой скоростью, как это сейчас происходит в некоторых частях страны, вы должны принимать решительные действия на местном уровне".

По словам Джонсона, в настоящее время стоит придерживаться стратегии локальных изоляций и карантинов. Данные ограничения уже коснулись более 16.5 миллионов жителей королевства.