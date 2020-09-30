Бельгией будет править "Вивальди"

Спустя 16 месяцев после парламентских выборов, в Бельгии сформирован новый кабинет министров. Его возглавит фламандский либерал Александр де Кроо. Договоренность по его кандидатуре достигнута по итогам переговоров семи политических партий - социалистического и либерального толка, а также экологистов и христианских демократов. Националисты из"Нового фламандского альянса" и "Вламс беланга" (Vlaams belang) в коалицию не допущены.

Правительство и премьер будут приведены к присяге первого октября перед королем Филиппом. Новую коалицию уже прозвали "Вивальди" по знаменитому струнному концерту "Времена года". Не удивительно: в коалицию входят партии фламандского и франкофонного регионов и всех сегментов политического спектра, с которым в королевстве ассоциированы конкретные цвета.

Александр де Кроо, избранный премьер-министр Бельгии: "Нам понадобятся усилия каждого члена коалиции, чтобы наше общество снова нормально функционировало, чтобы страна работала, и мы смогли оправдать ожидания наших сограждан".

Назначения премьер-министра бельгийцы ждали 493 дня. Но и этот срок для Бельгии не рекорд. В 2010-2011 годах страна провела без кабинета министров 541 день.